В Тюменской области отменили ценз оседлости для получения пособия на первенца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Требование о пяти годах проживания в регионе для получения 150 тыс. рублей на первенца отменено. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале 18 мая.

"Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 тысяч рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что решение было принято по обращениям жителей области. Многим приходилось подтверждать проживание в Тюменской области через суд.