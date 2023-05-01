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В Тюменской области отменили ценз оседлости для получения пособия на первенца

Губернатор, 19:43 18 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Требование о пяти годах проживания в регионе для получения 150 тыс. рублей на первенца отменено. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале 18 мая.

"Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 тысяч рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что решение было принято по обращениям жителей области. Многим приходилось подтверждать проживание в Тюменской области через суд.

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# Александр Моор , выплата , господдержка , первенец , семьи с детьми

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