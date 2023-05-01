Единороссы Тюменской области встретились с участниками праймериз на должность губернатора

| Фото: правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Стратегическая система взаимоотношений между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами выдержала проверку временем и показала свою устойчивость и адаптивность даже в периоды серьезных испытаний. Это следует обязательно сохранить.

Такую убежденность высказал губернатор Александр Моор на встрече кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность высшего должностного лица Тюменской области с секретарями первичных и местных отделений партии, которая прошла в Тюмени.

"Тюменская область – сложносоставной субъект Российской Федерации, в который входят два автономных округа. При этом, все три субъекта являются самостоятельными и равноправными. В 2004 году губернаторы регионов подписали договор, который гарантирует эту самостоятельность", - напомнил Александр Моор.

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев, обращаясь к тюменским единороссам, отметил, что Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития. "Очень важно избрать такого губернатора, который бы успешно завершил уже начатые и предложил новые проекты для улучшения жизни людей", – подчеркнул он.

За последние годы Тюменская область, как и вся страна, прошла через серьезные испытания, отметил Александр Моор. "И во время пандемии, и в период спецоперации именно "Единая Россия" оказалась той политической силой, которая сплотила вокруг себя людей, чтобы своевременно поддерживать нуждающихся. Жизнь показала, что мы – единственная партия, у которой есть действительно масштабная живая сеть сторонников. Именно благодаря тому, что "Единая Россия" – партия большинства, мы и на федеральном, и на региональном уровнях могли в самые короткие сроки, исходя из реальной обстановки, менять законодательные и нормативные акты, принимать решения о выделении средств, реагировать на вызовы и риски, поддерживать экономику, а главное – людей", – сказал глава региона.

Говоря о дальнейшем развитии региона, депутат Тюменской областной думы Владимир Фомин выделил тему реформы местного самоуправления. Он выразил готовность поддержать проекты, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие своего родного Ишима.

Его коллега по региональному парламенту Владимир Пушкарев рассказал о масштабном высокотехнологичном проекте, направленном на улучшение экологической обстановки в бассейне Оби и Иртыша. Для оздоровления экосистемы предстоит создать ее цифровой образ и на его основе сформировать пакет эффективных мер по обеспечению экологического благополучия жителей Урала и Сибири.

Кроме того, оба депутата высказались за развитие туристических связей между Тюменской областью, Ямалом и Югрой.

Добавим, что согласно положению о порядке проведения предварительного голосования "Единой России", каждый кандидат должен принять участие во встрече с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии. Такие мероприятия уже прошли в Югре и на Ямале. Кандидата на должность высшего должностного лица области выдвинут путем тайного голосования на альтернативной основе делегаты партийной конференции Тюменского регионального отделения "Единой России". Затем решение направят на утверждение президиума генерального совета партии.