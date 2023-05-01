Есенгалий Ибраев принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям при президенте

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям при президенте России. На нем обсуждалась стратегия государственной национальной политики. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Владимир Путин провел встречу по видеосвязи. Среди ключевых вопросов - преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграция новых регионов, а также корректировка стратегии в условиях внешних угроз суверенитету России.

"У нас принято к культурному наследию всех народов относиться бережно и с уважением. Самобытность традиционных культур, умение сплотиться в ответ на трудности, сопричастность к общей для всех русской цивилизации – считать преимуществом, ресурсом и даже суперсилой. Братское товарищество русских людей разных национальностей мы видим в период проведения СВО, оно ярко проявилось и на фронте, и в тылу. Деструктивному западному принципу "разделяй и властвуй", мы готовы противопоставить свой, созидательный – "объединяйся, сотрудничай, чти память". - заверил Есенгалий Ибраев.