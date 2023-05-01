15 тюменских пенсионеров выполнили нормы ГТО на золотые знаки отличия

| Фото: gto.ru | Фото: gto.ru

15 тюменских пенсионеров выполнили нормативы ГТО по плаванию на золотые знаки отличия в центре тестирования ГАУ Северного Зауралья. Средний возраст участников - 70 лет, пишет "КП-Тюмень".

Лучшее время – 19 секунд – на дистанции 25 метров показал бывший выпускник вуза, организатор группы ветеранов Сергей Шорохов. Самый старший участник испытаний – 81-летний Юрий Иноземцев – проплыл 25-метровку за 38 секунд, и этот результат в несколько раз превышает необходимый норматив. Ранее он успешно сдал и другие дисциплины – отжимание, упражнения на пресс, наклоны и кросс на 2 км.

Отметим, каждое воскресенье с 10 до 15 часов тюменцы могут бесплатно сдать все нормативы ГТО в центре тестирования ГАУ Северного Зауралья по адресу: ул. Рощинское шоссе, 4/1, тел. 29-01-86. По словам специалистов центра, этой возможностью пользуются пенсионеры, организации и трудовые коллективы, команды спортсменов. Сдавать нормативы приходят абитуриенты, желающие получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а также семьями.