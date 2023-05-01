Библиотеки Тюменской области посещают более 500 тыс. человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В век цифровых технологий библиотеки остаются востребованными учреждениями. Всего в Тюменской области 465 муниципальных и государственных библиотек, количество зарегистрированных в них читателей превысило 500 тыс. человек, среди которых большинство, конечно, дети.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников библиотечного дела и жителей региона с Общероссийским днем библиотек.

По словам губернатора, сохраняя прошлое, библиотеки активно познают и внедряют новые технологии и формы взаимодействия с аудиторией, становятся многофункциональными современными центрами, предоставляя землякам больше возможностей для получения полезной информации, общения, реализации своего творческого потенциала. Поэтапно, благодаря национальному проекту "Культура", идет модернизация этих учреждений по модельному стандарту. Восемь библиотек уже поменяли свой облик, еще пять преобразятся в течение 2023 года.

"Уважаемые библиотекари и читатели, желаю вам, чтобы дух созидания, общения и творчества всегда царил в библиотеках нашего региона. Здоровья, благополучия и всего доброго вам!" - сказал Александр Моор.