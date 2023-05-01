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16 жителей Тюменской области претендуют на гранты по программе "Агростартап"

Экономика, 18:08 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 кандидатов претендуют на получение гранта "Агростартап" в мае 2023 года в Тюменской области. Заявки от них на получение государственной поддержки примут участие в конкурсном отборе, сообщает областной департамент АПК.

В ближайшее время кандидаты проведут защиту бизнес-планов. Имена победителей грантового конкурса станут известны 2 июня.

Участники планируют развивать фермерское хозяйство по нескольким направлениям. Среди них: выращивание крупного и мелкого рогатого скота, овец, птицы, содержание пчёл, производство ягод.

Максимальный размер гранта "Агростартап" зависит от направления деятельности будущего или уже действующего фермера. Так, на разведение крупного рогатого скота выделят 5 млн. рублей. А если часть средств планируется использовать на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, сумма увеличится до 6 млн рублей.

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# программа Агростартап

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