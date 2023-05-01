Пять человек пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек, включая водителя ВАЗ-2109, пострадали в аварии, которая произошла на трассе Курган-Тюмень 22 мая.

Двое участников ДТП, по предварительной информации, получили тяжелые травмы. Все они жители Кургана.

Автомобиль опрокинулся на 167 км дороги, в районе с. Онохино. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением. Возможно, он не выбрал безопасную скорость.

"Его стаж за рулем — менее года. 19 мая молодой человек купил машину. Он ехал с приятелями из Тюмени в Курган, перегонял транспортное средство. Обстоятельства выясняются", — добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова