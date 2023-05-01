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В два раза вырос объем социальных расходов в бюджете Тюменской области за пять лет

Экономика, 17:34 23 мая 2023

В два раза вырос объем социальных расходов в консолидированном бюджете Тюменской области за пять лет. С 95,4 млрд рублей в 2018г. до 184,5 млрд рублей в 2023 г., сообщает информационный центр регионального правительства.

Такие данные были приведены на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Тема обсуждения – актуальные вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов на примере Тюменской области.

"Насколько я знаю, Тюменская область многие свои финансовые вопросы решает сама. Такие регионы надо поощрять, чтобы достижений было больше", - подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Правительство Тюменской области разработало ряд предложений, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов российских регионов, отмечается в сообщении.

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# Александр Моор , господдержка , Совет Федерации

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