Наставники школы социального предпринимательства проведут обучения в Тюмени и Тобольске

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Программа "Школа социального предпринимательства" стартует с 1 июня. Заявки на обучение ждут от жителей Тюмени, курс для тоболяков пройдет в октябре, сообщает региональный центр "Мой бизнес".

Программа направлена на запуск бизнес-проектов в социальной сфере и ориентирована на начинающих и действующих предпринимателей, некоммерческие организации и тех, кто хочет открыть свое дело. На обучении можно освоить инструменты, которые помогут действующим предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте шсп72.рф

С 2017 года в школе обучились 973 человека, 29 выпусков по всей Тюменской области. Из них 40 % имеют действующий бизнес в социальной сфере. В школе социального предпринимательства важно дойти до конца и защитить свой проект перед комиссией. Более 50 % участников успешно справились с задачей и некоторые из этих счастливчиков получили грантовую поддержку от частных инвесторов.

Подробней по по телефону +7 (3452) 499944, доб. 242. Услуга предоставляется бесплатно для всех участников.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".