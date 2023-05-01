ФК "Тюмень" проведет заключительный домашний матч ФНЛ-2

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Заключительный домашний матч второй лиги первенства России ФК "Тюмень" проведет 28 мая. Сибиряки, досрочно обеспечившие себе первое место, сыграют с "Челябинском".

Тюменцы в текущем сезоне трижды встречались с этим соперником и побеждали: первенстве страны, дома и на везде в кубке России. Предстоящий матч начнется на стадионе "Геолог" в 18 часов 30 минут.

Пресс-служба команды напоминает болельщикам, что рядом с ареной идет реконструкция ул. Ленина и она перекрыта для движения автотранспорта.

Добавим, что награждать тюменских чемпионов будет чемпион и обладатель кубка СССР Василий Иванов, который сейчас работает в ФНЛ.