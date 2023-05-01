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Тюменским предпринимателям подскажут, как начать продавать больше

Экономика, 08:56 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспертная сессия "Как продавать больше" начнется в Тюменском технопарке 5 июня в 12 часов. Участникам расскажут, как продавать больше, не сливая на маркетинг целевые бюджеты, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Эксперты сессии: маркетолог, победитель всероссийских мотивационных программ маркетологов KIA и Mitsubishi Motors Мария Речкина и бренд-стратег, консультант по маркетингу Мария Вожигова.

"Сверхзадача любого маркетингового действия - увеличение продаж. Выбирая между контекстной рекламой и таргетом, участием в выставке или организацией промо-акции, любой руководитель рассчитывает получить вполне конкретный результат - продажи", - говорят организаторы.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

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# ТПП Тюменской области

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