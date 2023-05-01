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Средний размер автокредита в Тюменской области составляет 1,2 миллиона рублей

Экономика, 12:58 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 242 тыс. рублей составил средний размер автокредита в Тюменской области в апреле 2023 г. В этом же месяце жители региона оформили 833 займа на покупку машин, что на 6,8 % больше мартовского показателя.

По данным Национального бюро кредитных историй, в целом по стране средний чек автокредита вырос за год на 8,2 %. А число оформляемых займов увеличилось на 297,6 % по сравнению с апрелем 2022 г.

"Устойчивому росту показателя в последнее время во многом способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые авто отечественного производства, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран", - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также в рейтинг 30 регионов с самым высоким ростом среднего чека автокредита из Уральского федерального округа вошли: Югра – 1 млн 410 тыс. рублей готовы потратить ее жители на покупку машины, в Свердловской области – 1 млн 199 тыс. рублей, Челябинской – 1 млн 178 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова

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# автокредиты , средний чек

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