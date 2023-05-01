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Движение по отремонтированному участку Обхода Тюмени запустят 30 мая

Экономика, 18:29 29 мая 2023

скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области | Фото: скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области

Движение по отремонтированному участку путепровода на Обходе Тюмени в районе ул. Авторемонтной запустят 30 мая. В выходные строители выполнили монтаж полиуретан-металлических деформационных швов. В течение суток они наберут необходимую прочность. Далее подрядчик приступит к работам на соседнем участке. Объезд будет организован с двух сторон.

Новая технология обеспечивает надежность конструкции, ее долгий срок службы и комфорт проезда, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Конструкция такого шва состоит из набора металлических модулей и пружинных компенсаторов, которые заполняются особым, трёхкомпонентным составом на основе чистого полиуретана, резиновой крошки и отвердителя. После замешивания смеси ее необходимо выровнять на несколько минут, пока она не затвердеет. За соблюдением технологии на путепроводе следил представитель компании-производителя полимеров. Монтаж прошёл успешно, уточняется в сообщении.

Видео Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве предупредили, что в момент перестановки ограждения зоны ремонта возможно краткосрочное затруднения движения по путепроводу в сторону Московского тракта.

Отметим, что путепровод на Обходе г. Тюмени в районе ул. Авторемонтной ремонтируется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , путепровод

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