Мост через Транссиб в Ялуторовске откроют ко Дню города 24 июня

| Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска | Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска

Мост через Транссиб в Ялуторовске откроют ко Дню города 24 июня. Глава муниципалитета Вячеслав Смелик проверил ход работ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“24 июня всех горожан ожидает самый серьезный подарок. Сегодня мы уже по нему прошли, поговорили со строителями. Нет никаких сомнений, все будет готово к указанному сроку”, - уверен глава города.

Напомним, путепровод строится в рамках реализации региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры". Развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.