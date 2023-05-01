  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер западный

Мост через Транссиб в Ялуторовске откроют ко Дню города 24 июня

Экономика, 22:59 29 мая 2023

пресс-служба администрации Ялуторовска | Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска

Мост через Транссиб в Ялуторовске откроют ко Дню города 24 июня. Глава муниципалитета Вячеслав Смелик проверил ход работ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“24 июня всех горожан ожидает самый серьезный подарок. Сегодня мы уже по нему прошли, поговорили со строителями. Нет никаких сомнений, все будет готово к указанному сроку”, - уверен глава города.

Напомним, путепровод строится в рамках реализации региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры". Развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# путепровод , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:59 29.05.2023Мост через Транссиб в Ялуторовске откроют ко Дню города 24 июня
19:14 29.05.2023Гарантийный фонд поддержки предпринимателей Тюменской области увеличен на 178 млн рублей
18:51 29.05.2023Аграрии Тюменской области выполнили 90% ярового сева зерновых
18:29 29.05.2023Движение по отремонтированному участку Обхода Тюмени запустят 30 мая