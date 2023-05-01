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В Тюменской области 330 сотрудников агропредприятий повысят квалификацию в 2023 году

Экономика, 17:45 30 мая 2023

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

330 сотрудников агропредприятий повысят квалификацию на курсах в Тюменской области в 2023 году. Первые 40 специалистов приступили к занятиям в Ишимском районе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Обучение предусмотрено по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, механизация сельского хозяйства, экономика, управление и финансы, сельскохозяйственное предпринимательство. Предусмотрена как теория, так и практика.

В числе изучаемых тем - составление технологических карт в растениеводстве с учетом применения высокоэффективной техники. А также цифровизация первичного учета, отчетности, управления стадом, внедрение инструментов геномной селекции в животноводстве, прогрессивные технологии производства и реализации продукции сельского хозяйства.

Курсы организуются АПК по госконтракту и для хозяйств они бесплатны. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.

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# АПК , животноводство , обучение , технологии

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