В Уватском районе создали совет представителей коренных народов Севера

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создали в Уватском районе. В него вошли 11 человек, которые представляют несколько родов, ведущих традиционный образ жизни. Об этом сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, новый совещательный орган создан для взаимодействия коренных народов Севера с органами власти, общественными объединениями и предприятиями.

"На совещании утвердили план работы на 2023 год, обсудили организацию учета детей и обучение с применением сохранения культуры и родного языка ханты", - уточнил глава района.

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Он также отметил, что поддержке коренных малочисленных народов Севера в Уватском районе уделяется большое внимание и поддержка. В том числе социально-экономическая.