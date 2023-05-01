В Тюменской области на развитие пассажирских перевозок выделяется 5 млрд рублей на три года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять миллиардов рублей на три года выделяет правительство Тюменской области на развитие отрасли пассажирских перевозок. Данные средства помогают обеспечивать высокий уровень услуг и удерживать цены билетов на автобусы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Правительство Тюменской области активно поддерживает пассажирские перевозки. Вложение средств из бюджета позволяет обеспечить высокий уровень перевозок, обновление подвижного состава, инфраструктуры. И влияет на удержание цен билетов на приемлемом уровне. Эта работа будет продолжена. В ближайшее время нам предстоит новая кампания по заключению контрактов на очередной трехлетний период", - рассказал Перевалов.

В Тюменской области работают четыре автовокзала и 16 автостанций. Водители выполняют около 700 маршрутов ежегодно, перевозят примерно 5 млн пассажиров. По дорогам области курсируют автобусы более 60 перевозчиков, который определяются на конкурсной основе.

С начала 2023 г. ведется работа по открытию на базе объединения автовокзалов и автостанций ситуационного центра. Он будет следить за работой общественного транспорта, осуществлять координацию с дорожными службами. Сейчас монтируется современное программное обеспечение. Структура создается в рамках развития интеллектуальной транспортной системы национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Анжела Лебедева