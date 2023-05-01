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Губернатор Тюменской области проверил свои навыки стрельбы на полигоне

Политика, 09:24 31 мая 2023

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на полигоне базы "Стальной азарт" под Тюменью, где проверил свои навыки стрельбы. Ему больше всего понравился пистолет Лебедева. С ним он выбил лучший результат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщала "Тюменская линия", на базе "Стальной азарт" проходят комплексные полевые занятия "Натиск", военной-спортивной подготовкой занимаются 300 подростков 14-18 лет.

С ними работают квалифицированные инструкторы. Ребята научатся оказывать помощь в красной, желтой и зеленой зонах, эвакуировать раненого. Основная особенность курса заключается в том, что обучающиеся получают ориентированную на практику подготовку, основанную на современной материальной базе. При этом некоторые дисциплины, такие как строевая подготовка, из курса исключены.

Инструкторы, среди которых ветераны боевых действий, служили в спецподразделениях, некоторые имеют опыт участия в специальной военной операции. Перед занятиями они прошли региональный отбор и практическую переподготовку на базе Российского университета спецназа и курс в Московском педагогическом государственный университете.

"В прошлом году президент России Владимир Путин поручил создать в стране Центры развития военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи. Тюменская область вошла в число 12 регионов, где уже запустились первые филиалы. Пообщался с инструкторами нашего центра, с ребятами, которые здесь занимаются, будем поддерживать проект и развивать его дальше" - написал Моор.

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# Александр Моор

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