Детский рок-концерт и мультики под симфонический оркестр: куда сходить 1 июня в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерты и мастер-классы пройдут в День защиты детей, 1 июня, в музеях, домах культуры, библиотеках и на уличных площадках в Тюмени. Подборка мероприятий — в материале ИА "Тюменская линия".

Площадь 400-летия Тюмени

12 часов — гала-концерт и церемония награждения победителей II областного фестиваля-конкурса эстрадных исполнителей "Звездный старт".

14 часов — концертная программа IV Всероссийского фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм", где шедевры советской анимации соединятся с симфонической музыкой.

17 часов — большой выпускной детской школы искусств "Этюд", в программе — концертные номера.

Вход на все мероприятия свободный. 0+.

Цветной бульвар

17 часов — праздничная уличная программа от ДК "Поиск": концерт с участием детских творческих коллективов города, шоу роботов, шоу мыльных пузырей, силовое экстрим-шоу. Для самых активных будет работать "Территория непослушания", где можно будет устроить бои подушками и принять участие в метании мягких игрушек и бумажном шоу. Вход свободный. 0+.

Контора пароходства (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1)

Праздник для детей с 12 до 20 часов. В программе — просмотр мультфильмов, мастер-класс по созданию воздушного змея, детский маркет и другие события. Полная программа и регистрация на мастер-классы — по ссылке. 0+.

Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

17 часов — интерактивная программа "В городе Детства": концертная программа, игровая VR-зона, творческие и танцевальные мастер-классы, туристская полоса препятствий, скалодром, выставки и многое другое. Вход свободный.

Сквер "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22, к.1)

10 часов 30 минут — фестиваль детского творчества "Юные таланты". Вход свободный. 0+.

Книжный магазин "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2 к. 1)

13 часов — творческое чтение книги "Голубь Колумб". Ребята побывают во множестве стран и познакомятся с разными птицами, послушают настоящие пластинки и создадут свои работы из предоставленных материалов. Участие бесплатное, нужна регистрация. 6+

Музеи

Музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18/20)

13 часов — открытие детской игровой программы: подвижные игры, игры на внимание и создание летнего арт-объекта. Вход свободный. 0+

14 часов — мероприятие "Стул’Я. Большие и маленькие". Ребята почувствуют себя настоящими мебельными мастерами, узнают, какие тайны хранят предметы мебели, которым более 100 лет, и создадут миниатюрные копии своими руками. Нужна регистрация. 6+.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63)

Праздничная программа — с 11 часов: уличная концертно-игровая программа "День детства в музее", кинопоказ "Мульти-пульти", детская экскурсия-путешествие с мастер-классом (0+), интерактивное мероприятие "Музейные сказки о красках" (6+) и другие событие. Полная программа и расписание — по ссылке. Мероприятия бесплатные, на некоторые из них требуется регистрация.

Музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

15 часов — открытие детской летней площадки с играми. Вход свободный. 0+

16 часов — квест "За семью замками". Участникам, используя логику, эрудицию и нестандартное мышление, предстоит исследовать особняк Николая Машарова и разгадать тайну. Вход свободный. 12+

В течение дня — квест "Кто в доме хозяин". Маршрутный лист выдается для детей при посещении основной экспозиции. 0+

Музей "Городская дума" (ул. Ленина, 2)

11 часов 30 минут — игровая программа "Путешествие на веселом паровозе", 12 часов — экспресс мастер-класс "Мамонтята".

Археологический музей-заповедник (Ялуторовский тракт, 23 км. стр. 1)

12 часов — экскурсия "Под бубен вечного аргиша", 13 часов — мастер-класс "Пленэр", 14 часов — интерактивное мероприятие "Поиск затерянных артефактов".

Вход на все мероприятия свободный. 0+

Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

19 часов — хореографическая ледовая сказка для семейного просмотра "Седьмой лепесток" в совместной постановке с театрами "Эфир" и MO`DO. Подробности по ссылке. 0+.

Дома культуры

ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

18 часов — на сцене у главного входа пройдет первый детский рок-фестиваль "Бридж Фест. Ура каникулы!". Вход свободный. 0+

ДК "Строитель" (ул. Республики, 179)

18 часов — концертная программа "Мир детства".

ДК "Поиск" (А. Пушкина, 10)

С 11 часов — игровая программа "Дорога добра". Вход свободный. 0+

ДК "Водник"

С 12 часов по адресу ул. Утешевская, 23 — интерактивно-развлекательная программа "Разноцветное лето".

С 16 часов по адресу ул. Судоремонтная, 1а — интерактивно-развлекательная программа "ГороДетства".

Вход свободный. 0+

ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26)

С 16 часов — на уличной площадке театрализованная программа "ЛЕТО+".

С 18 часов — концертная программа "Мы танцуем для вас!".

Вход свободный. 0+

ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в)

С 16 часов — праздник "Пусть детство звонкое смеётся". Вход свободный. 0+

Центр культуры и творчества "Современник" (Олимпийская, 9)

С 16 часов 30 минут — на площади состоится праздничная программа "Мы маленькие дети". Вход свободный. 0+

Библиотеки

Библиотека № 1 (ул. Матросова, 27/1)

10 часов — игровая программа "Детству счастье подарите!" с литературной викториной и конкурсом рисунков любимого сказочного героя на асфальте. Вход свободный. 6+.

Библиотека № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2)

12 часов — квест-игра "Праздник детства". Вход свободный. 6+.

Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14)

12 часов — творческая встреча с поэтом Владимиром Молдавановым "Книжки, лето, малыши". Вход свободный. 0+.

Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51/3)

12 часов — либмоб "Первый день лета – праздник солнца и света!": игры и викторины. Вход свободный. 0+.

Центральная детская библиотека (ул. Харьковская, 48/2)

11 часов — праздник "Под парусами детства", в программе — творческие мастер-классы, знакомство со смешными историями из детства Владислава Крапивина и игра с поэтессой Екатериной Володиной. Вход свободный. 6+.

Детская школа искусств им. В. В. Знаменского (ул. Республики, 42)

11 часов — концерт преподавателей "Мелодии сердца", посвящённый году педагога и наставника. Вход свободный. 6+.

Центр архитектурной подготовки Тюменского индустриального университета (ул. Нагорная, 6)

Праздник для детей с 14 до 19 часов. В программе: творческие мастер-классы, выставки, занимательное черчение и веселая разминка. Необходима регистрация по ссылке.