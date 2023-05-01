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Компания "АгроАльянс" из Заводоуковска наладит поставки семян зерновых культур в Киргизию

Экономика, 14:09 31 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ООО НПК "АгроАльянс" из Заводоуковска с 2010 года экспортирует продукцию – семена зерновых и зернобобовых культур высших репродукций. Активно сотрудничает с Казахстаном и Монголией. Сейчас компания ведет переговоры о поставках сырья с партнером из Киргизии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор НПК "АгроАльянс" Юрий Щетин после вручения ему диплома победителя регионального конкурса "Экспортер года" в номинации "Лучший экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса".

"Мы присутствуем на российском рынке и на рынках Казахстана и Монголии. На заре компании мы работали с товарным зерном – горохом - направляли на швейцарские и австрийские фирмы. В силу разных причин свернули эту деятельность. Переключились на ближнее зарубежье, поставляем семена высших репродукций. Нам интересна Киргизия, есть заявки, но пока в стадии переговоров", - уточнил Юрий Щетин.

Объемы экспорта напрямую зависят от урожая, отмечает руководитель научно-производственной компании, бывают неурожайные годы. Как следствие – сокращение объемов, повышение цен на продукцию, снижение конкуренции.

НПК "АгроАльянс" впервые участвовала в конкурсе "Экспортер года" и стала победителем. Впереди - участие в окружном этапе.

Организаторы мероприятия считают, что конкурс дает компаниям определенный стимул и повышает их престиж. "В 2022 год в 1,8 раза вырос экспорт Тюменской области. Мы будем наращивать обороты. У центра поддержки экспорта есть инструменты, которые помогут нашим компаниям выйти на рынки, где они уже есть, укрепить свои позиции. Найти новых партнеров на новых зарубежных рынках", - говорит директор центра поддержки экспорта Тюменской области Алексей Ергалиев.

По-прежнему высоким спросом у иностранных компаний пользуется тюменская продукция лесопереработки, пиломатериалы, запчасти для машиностроения, продукция АПК. Есть интерес к IT-технологиям и сфере услуг.

ТПП Тюменской области, Станислав Баев

Напомним, церемония чествования победителей конкурса "Экспортер года" прошла в резиденции губернатора Тюменской области 31 мая. Почетные грамоты вручил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева

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# центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт , Экспортер года

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