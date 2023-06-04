Уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте по УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте по Уральскому федеральному округу. Она ниже, чем на Ямале и в Югре, но выше средних показателей Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

В Росстате подсчитали, что с января по март в Тюменской области размер средней зарплаты составляет 64 тыс. 71 рублей. Это на 13 % больше, чем за тот же период прошлого года, но в половину меньше, чем получают в ЯНАО - 134 тыс. 748 рублей, и на треть, чем в ХМАО - 97 тыс. рублей. В других регионах УФО средний размер зарплаты колеблется от 58 тыс. 43 тыс. рублей.

При этом, тот же показатель по стране увеличился на 10,7% до 66 тыс. 778 руб. в месяц, пишет Вслух.ру.