Российским производителям лекарств сократили срок регистрации препаратов на 30 дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Упрощенный порядок регистрации лекарств продлен в России до конца 2024 года. Процедура сокращается на 30 дней. Решение об этом принято на заседании кабмина 5 июня.

Госрегистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как импортируемых, так и произведённых в России. Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период.

Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия в составе представителей Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

"По решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года. Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения", - рассказали в правительстве РФ.

Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, это позволит производителям быстрее выводить медикаменты на рынок и обеспечит наличие необходимых людям лекарств.