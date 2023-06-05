Тюменскую продукцию из мяса кур будут поставлять на экспорт в страны СНГ

| Фото: prodogroup.ru | Фото: prodogroup.ru

Субпродукты и мясо кур "ПРОДО Тюменский бройлер" будет поставлять из Тюменской области в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Компания прошла аттестацию по экспорту в страны Евразийского экономического союза. Первые отправки запланированы на второе полугодие в объеме 100 т в месяц.

"Высокое качество продукции нашего предприятия давно оценили жители Тюмени, области и соседних регионов. Уверен, мы будем успешно конкурировать со своим ассортиментом на рынках стран ЕАЭС. Кроме того, развитие экспорта увеличит конкурентоспособность птицефабрики и будет способствовать укреплению экономики нашего региона", - приводятся слова директора АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Александра Цальцалько в сообщении компании.

Россельхознадзор включил птицефабрику в федеральный реестр экспортеров в системе "Цербер". Все производственные процессы были признаны соответствующими регламенту ЕАЭС.

Отметим, что в настоящее время предприятие загружено на 70 %. При активном развитии экспортного направления есть возможность увеличить объемы производства.

Помимо Тюменской области, продукция поставляется в Свердловскую, Челябинскую, Омскую области, Башкирию, Якутию, на Ямал и в Югру. После освоения рынков Таможенного союза, "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует начать поставки в Китай – большой и перспективный рынок для мясопереработчиков.