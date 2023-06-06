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Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за низкого уровня воды в Туре

Губернатор, 22:04 06 июня 2023

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Для решения проблемы с низким уровнем воды в Туре губернатор Тюменской области Александр Моор предложил мобилизовать доступные ресурсы. Пост об этом глава региона оставил в своем Telegram-канале.

В последние годы уровень воды в реке Туре снижается. Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, разрабатывают решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений.

"Действуем на несколько шагов вперед. Вводим режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Подписал соответствующее постановление. Наши специалисты уже готовы к работе", – написал губернатор.

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