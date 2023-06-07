Обвиняемый в смерти девяти тюменцев от употребления метилового спирта получил семь лет колонии

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет в колонию особого режима Ленинский районный суд Тюмени отправил продавца поддельного алкоголя. Смертельное отравление жидкостью, содержавшей метиловый спирт, в январе 2022 года получили девять человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, также удовлетворен иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Следствие установило, что с 3 января 2022 года обвиняемый и еще несколько человек сбыли в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской опасную для жизни алкогольную продукцию.