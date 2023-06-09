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В Тюменской области количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 6,5 %

Экономика, 11:52 09 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Тюменской области увеличилось с начала 2023 года на 3,4 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 10 мая в регионе насчитывается 70,3 тыс. единиц.

Как сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на ФНС России и Тюменьстат, это обусловлено ростом количества индивидуальных предпринимателей на 6,5 %.

Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, выросла на 5,2 %, до 225,3 тыс. человек. Количество самозанятых граждан выросло в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 85 тыс. человек.

Работники малых и средних предприятий работают в основном в торговле, строительстве, обрабатывающих производствах. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте (ВРП) составляет более 20 %.

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# предпринимательство , экономика

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