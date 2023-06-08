Как расчетный счет для ИП может упростить управление финансами и облегчить контроль за доходами и расходами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как и юр. лица, предприниматели вправе открывать счета в банках. Многие финансовые организации предлагают ИП особые условия обслуживания, включая сниженные комиссии на платежи и переводы.

Что такое расчетный счет и для чего нужен

Расчетный счет – это обычный счет в банке, который открывают для полноценного ведения бизнеса. Все финансовые операции, связанные с деятельностью ИП, проходят через такой счет. В том числе через него оплачивают аренду, коммунальные услуги, связь, налоги, взносы; выдают персоналу зарплату; рассчитываются с поставщиками; получают деньги от покупателей. Наличие такого счета помогает предпринимателю четко разграничить личные и деловые финансовые потоки.

Нередко к счету выпускается бизнес-карта. Ее можно оформить на самого ИП или на работников. Посредством использования карт можно снимать наличные, рассчитываться за покупки в любом месте. Заключение договора РКО для ИП дает возможность практически все операции проводить дистанционно через мобильный или интернет банк.

Особенности РКО для ИП

РКО или расчетно-кассовое обслуживание – это пакет банковских услуг, набор которых зависит от выбранного тарифа. Крупные банки предлагают своим клиентам разные тарифные планы с учетом оборотов и масштабов бизнеса, вида деятельности, организационно-правовой формы.

Обслуживание юридического лица и предпринимателя различается между собой. Первая особенность касается процедуры заключения договора. Открыть РКО для ИП проще, поскольку требуется меньше документов. В основном физлицу нужно предоставить только паспорт, остальные данные банк запрашивает самостоятельно. Второе отличие заключается в наборе услуг. Как правило, ИП, особенно "на старте" развития, требуется решать меньше задач. Поэтому им, к примеру, не пригодятся услуги инкассации, валютного контроля и зарплатный проект при отсутствии наемных работников. При необходимости нужные услуги можно подключить позже, чтобы не переплачивать в начале деятельности.

Как РКО может упростить управление финансами ИП

Допустим, вы решили открыть РКО для ИП. Наличие расчетного счета поможет точно проконтролировать движение средств. Деловые и личные денежные потоки не будут смешиваться между собой, а значит, не возникнет лишних вопросов у налоговых органов.

Услуга РКО позволяет быстро проводить расчетные операции, вовремя платить налоги, подключать зарплатный проект или эквайринг, пользоваться необходимыми доп услугами. Если есть расчетный счет, ИП может вести учет как своих доходов, так и расходов; анализировать финансы; планировать бюджет. Упростить процесс управления финансами помогают специальные сервисы и программы. Подобные инструменты предлагаются некоторыми банками своим клиентам, есть бесплатные варианты.

Критерии по выбору банка

Чтобы открыть расчетный счет для ИП, нужно выбрать подходящий банк, определиться с тарифом, заключить договор на обслуживание. При этом рекомендуется обращать внимание на следующие основные критерии:

● Надежность, стабильность банка.

● Страхование вкладов.

● Стоимость обслуживания.

● Виды тарифных предложений.

● Удобство обслуживания.

● Перечень дополнительных услуг.

● Наличие акций и спецпредложений.

Список банков для открытия расчетного счета для ИП

ВТБ

● Бесплатное открытие и обслуживание.

● Можно открыть счет в рублях и валюте.

● Регистрация ИП без визитов в ИФНС.

● Управление через интернет-банк.

Промсвязьбанк

● Бесплатное обслуживание на любом тарифе.

● Переводы физлицам без комиссий.

● Подключение зарплатного проекта, эквайринга.

● Удлиненный операционный день.

● Кешбэк по бизнес-карте на выбранные категории.

Ренессанс кредит

● Удобная линейки тарифов.

● Решение всех вопросов онлайн.

● Мобильный и интернет-банк.

ОТП Банк

● Бесплатное открытие счета.

● Платежи внутри банка за 0 рублей.

● Мобильный и интернет-банк.

● Бесплатные операции с наличными в пределах лимита.

Тинькофф

● Удлиненный операционный день.

● Начисление процентов на остаток на счете.

● Решение всех вопросов дистанционно.

● Круглосуточная техподдержка.

Информация предоставлена ПAO "Промсвязьбанк"

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