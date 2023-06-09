В Тюменской области разрабатывают банковские инструменты для компаний-участников нефтегазового кластера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для компаний-участников Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" прорабатываются банковские инструменты, которые позволят упростить процесс входа на зарубежный рынок и расчетов с партнерами. Инвестиционная команда региона сопровождает компании-экспортеры на всех этапах деятельности, начиная от заключения контрактов и до их реализации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" Александр Васильев.

"Основные направления экспорта для участников кластера – это Узбекистан, страны Северной Африки и Персидского залива. Точка входа – Египет. Ряд бизнес-миссий уже состоялся, совместно с департаментом инвестполитики и господдержки предпринимательства, ТПП, центром поддержки экспорта мы сопровождаем участников. Результатом являются полученные технологические вызовы от компаний-недропользователей, от сервисных компаний, которые ведут свою деятельность в Узбекистане и Египте", - пояснил Васильев.

Первые контракты уже подписаны. Есть запросы на сервисные услуги и новые технологические вызовы для компаний.

"Мы помогаем выйти на заказчика, подобрать инструменты поддержки – от банковского финансирования до других инструментов, поддержки в логистике, в зависимости от запроса компании. Готовность компании к экспорту находится на разном уровне, поэтому есть определенный фиксированный пакет поддержки, а далее идем от запроса и потребностей", - уточнил директор по развитию нефтегазового кластера Тюменской области.

Более 120 компаний из 20 регионов России входят в Нефтегазовый кластер Тюменской области с начала года на 8 июня. В числе новичков ассоциации - в основном компании готового оборудования или комплектующих. По словам Александра Васильева, специфика деятельности кластера расширяется, есть компании, работающие в смежных отраслях, напрямую не связанных с нефтью и газом, это проектные, логистические и другие компании. Все они видят отдачу от вступления в ассоциацию.

"Учитывая рост членов ассоциации, мы делаем акцент на том, чтобы не потерять в качестве, а увеличить глубину проработки проектов и более эффективно оказывать содействие нашим участникам в работе с заказчиками в первую очередь", - подчеркнул Васильев.

Ассоциация выполняет функцию коммуникатора - стыкует запрос заказчика и технологические возможности компаний-участников – производителей и сервисеров. Помогает в решении технологических вызовов. Для решения той или иной задачи привлекаются несколько компаний кластера, иногда вовлекаются компании из внешнего периметра, которые затем вступают в ассоциацию.

Напомним, 107 компаний стали резидентами регионального нефтегазового кластера по итогам 2022 г. Прирост составил более чем в два раза. Их годовая выручка - 2,1 трлн рублей. Более 55 тыс. рабочих трудятся на предприятиях – участниках кластера.

Нефтегазовый кластер Тюменской области вошел в число лучших региональных практик поддержки промышленности.

Анжела Лебедева