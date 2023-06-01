В 12 раз увеличился экспорт рапсового масла из Тюменской области в Китай в 2023 году

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре

В 12 раз увеличился экспорт рапсового масла из Тюменской области в Китай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2023 г. сертифицировано 250 партий, общим весом в 5 тыс. 861 т, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Экспортером является "Заводоуковский маслозавод". По результатам исследований образцов карантинные организмы в продукции не выявлены, отгруженное масло соответствует фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики.

Ознакомиться с требованиями КНР и других стран-импортеров можно на сайте Россельхознадзора.