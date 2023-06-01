Около 500 тысяч посетителей ВДНХ узнали о возможностях летнего отдыха в Тюменской области

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Около 500 тыс. посетителей парка ВДНХ узнали о возможностях для летнего отдыха в Тюменской области в рамках туристического форума "Путешествуй!", который проходил в Москве с 8 по 12 июня, сообщает агентство туризма и продвижения региона. У тюменского стенда проходила масштабная развлекательная программа с розыгрышем призов и флешмобами для детей.

"Площадка на ВДНХ соответствует нашей целевой аудитории: гости посещают парк, чтобы провести время всей семьей с детьми, прогуляться и оказываются на выставке, которая знакомит их с вариантами летнего отдыха в разных регионах страны. Конечно, большой поток посетителей – возможность для нас рассказать широкому кругу потенциальных туристов о Тюменской области. Поэтому на стенде представили разнообразие активностей с розыгрышем призов от Visit Tyumen, в том числе туров и авиабилетов в наш регион", – отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Гости выставочного стенда тюменского региона не только активно интересовались термальными источниками, достопримечательностями Тобольска и Ялуторовска, но и могли ощутить сибирское гостеприимство, не покидая Москвы. Так, за время работы форума было съедено 5 тыс. 400 рожков мороженого Visit Tyumen и 10 кг конфет фабрики "Квартет", выпито более 7 тыс. стаканчиков тюменской минеральной воды, 500 стаканов кофе "горячая нефть" и столько же чашечек чая от потомка купцов Колокольниковых – Евгения Ледовского-Колокольникова.

Посетители участвовали в викторине и получали подарки от Visit Tyumen. Самые активные отправлялись в "Сибирский автоквиз на гольф-карах", где в игровой форме отвечали на вопросы ведущего и зарабатывали баллы, которые обменивали на ценные призы, в том числе и на путешествие в Тюменскую область. За все время форума было разыграно 15 туров в столицу термальных вод, а также авиабилетов в Тобольск и на стоповер-программу "Путешествие на Полярный круг" из Москвы в Тюмень с остановкой в Салехарде.

"Мы ответили на вопросы и выиграли путешествие! В Сибири я никогда еще не был, но мне очень хочется там побывать. В каких-то моментах отвечать было трудно, но очень интересно. Например, я узнал, что в Тюмени есть горячие источники. Я себе представлял Тюмень как небольшой городок, засыпанный снегом. А оказывается, это очень красивое место", – поделился впечатлениями Егор Горячев, который вместе с папой Дмитрием выиграл тур "Тюменские термы. Горячее сердце Сибири".

Стенд Тюменской области посещали не только потенциальные туристы, но и официальные лица. В день открытия форума "Путешествуй!" 8 июня туристический потенциал региона оценил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Он отметил креативный подход в оформлении стенда, попробовал тюменскую минеральную воду и угостился мороженым. А также добавил, что наслышан о термальных источниках и постарается приехать в гости.

10 июня со стендом региона познакомился министр экономического развития России Максим Решетников. Мария Трофимова рассказала о возможностях для летнего отдыха в регионе, а также о приоритетных векторах развития в туристической сфере. Во-первых, это термальные минеральные воды: на территории Тюменской области находится более 20 курортов. Максим Решетников отметил, что знает о горячих источниках и попробовал минеральную воду. Во-вторых, это древняя столица Сибири Тобольск, в котором этой весной при федеральной поддержке появился отель "Миррос". Министр поинтересовался его загрузкой и объемом туристического потока. Он высоко оценил презентацию региона, позиционирование туристических направлений и сибирское гостеприимство.

Также инфокафе Тюменской области и вэлком-зону в урбанистическом стиле отметили и организаторы форума "Путешествуй!", наградив дипломом "За яркое представление региона России".

Помимо развлекательной и презентационной программы, на форуме была широко представлена и деловая повестка. Мария Трофимова приняла участие в пленарной сессии "Преимущества и недостатки туристической отрасли для потенциального инвестора", где рассказала о комплексном подходе в развитии туризма Тюменской области и взаимодействии с отраслью, которая на сегодняшний день формирует и реализует туристический продукт. Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов подписал соглашение о сотрудничестве с Челябинской областью, а также презентовал национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" на главной сцене форума.

Участие в форуме "Путешествуй!" оказалось плодотворным для региона. На стратегической сессии представители делегации Тюменской области, проектного офиса комитета по туризму города Москвы и федеральных туроператоров FUN&SUN, "Интурист", "Пегас" договорились о создании туристического продукта, который свяжет столицу и Тюменскую область. Данный тур появится на платформе RUSSPASS.

В 2023 году участие в форуме "Путешествуй!" приняли все восемь федеральных округов. Деловую программу и фестивальную площадку посетили свыше 50 тыс. участников. В рамках деловой повестки было организовано более 30 сессий, на которых выступили более 200 спикеров.