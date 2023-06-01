Юные тюменцы сыграют в мини-футбол в спартакиаде летних лагерей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спартакиада летних лагерей с дневным пребыванием стартовала в Тюмени. Юные тюменцы примут участие в соревнованиях по мини-футболу и спортивной эстафете, которые пройдут на стадионе школы № 22/1, 15 июня, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В начале июня прошел отборочный этап для участников первой смены на базе детских лагерей. На этой неделе проходит городской этап. После торжественного открытия мальчишки и девчонки приступили к первому виду спартакиады – соревнованиям по выполнению нормативов ВФСК ГТО. Соревнования в первую смену собрали 20 команд.

Добавим, состязания второй смены пройдут с 1 по 21 июля.