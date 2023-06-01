Всероссийский олимпийский день пройдет в Тюмени в экопарке "Затюменский"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийский олимпийский день пройдет в Тюмени в экопарке "Затюменский" 24 июня. Спортивная программа начнется в 8 часов 30 минут в районе велобазы, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

В экопарке пройдет массовый забег, для детей организуют веселые старты. Участники смогут попробовать себя в роли биатлонистов и пострелять из лазерной винтовки. Также в программу войдут спортивное тестирование, мастер-классы по гиревому спорту, армреслингу, настольному теннису, турнир по шахматам, спортивная лотерея, фотосессия и другие активности.

Почетными гостями мероприятия станут олимпийцы и именитые спортсмены Тюменской области.

Отметим, Всероссийский олимпийский день – самое масштабное мероприятие программы олимпийского комитета России "Олимпийская страна". Праздник проводится во всех регионах с 1990 года, а количество участников ежегодно превышает 1 млн человек. В 2023 году старт мероприятиям был дан 27 мая и продолжатся они до 25 июня.