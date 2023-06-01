Тюменский студент выиграл грант 500 тыс. рублей на производство древесного угля

предоставлено Артёмом Дубининым предоставлено Артёмом Дубининым

Студент третьего курса Тюменского индустриального университета, будущий инженер по безопасности технологических процессов Артём Дубинин выиграл конкурс по предоставлению грантовой поддержки молодым предпринимателям. 500 тыс. рублей он вложит в организацию производства древесного угля.

"Древесный уголь - альтернативное топливо – более дешевое и экологически чистое. Я могу внести свою лепту в улучшение экологии. Это перспективная ниша", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

По подсчетам предпринимателя, общая сумма затрат на организацию производства древесного угля составляет 1 млн 700 тыс. рублей. Самая большая трата – углевыжигательная печь, которая будет производить 12-14 тонн угля в месяц. Еще нужна гидравлическая установка для колки дров, бензопилы, весы, перчатки, упаковка, машинка для сшивания мешков.

Помимо гранта регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Артём вложит собственные сбережения и привлечет займ на льготных условиях в фонде микрофинансирования Тюменской области.

Заявки на поставку печи и гидравлической установки он уже направил в одну из российских компаний-поставщиков.

"Запустить производство планирую к весне 2024 года, накануне сезона отпусков. Как раз к этому времени успею написать диплом, закупить все необходимое оборудование. Вопрос с арендой помещения практически решен – оно будет рядом с лесозаготовительным предприятием", - говорит Артём Дубинин.

20-летний предприниматель планирует организовать четыре рабочих места. Его главный принцип в работе – качество продукции. Для этого Артём Дубинин намерен производить уголь марки А из качественной древесины.

Начинающий бизнесмен отметил, что в Тюменской области созданы максимально комфортные условия для развития бизнеса. В частности, для молодых предпринимателей действует ряд программ, которые позволяют безбоязненно и успешно реализовать стартапы.

Анжела Лебедева