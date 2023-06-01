В Тюменской области 20 молодых предпринимателей получат гранты до 500 тысяч рублей
20 молодых предпринимателей Тюменской области признаны победителями конкурсного отбора по предоставлению грантовой поддержки. На реализацию бизнес-идей они получат от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от запрашиваемой суммы, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.
"Самый молодой получатель гранта в этом году - 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа", - рассказал директор департамента Антон Машуков.
При господдержке в Тюменской области молодые предприниматели займутся производством радио- и электроаппаратуры, откроют ферму крупного рогатого скота и предприятие по выпуску древесного угля, запустят онлайн-платформу для изучения иностранных языков и робота для печати.