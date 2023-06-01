В Тюменской области 20 молодых предпринимателей получат гранты до 500 тысяч рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 молодых предпринимателей Тюменской области признаны победителями конкурсного отбора по предоставлению грантовой поддержки. На реализацию бизнес-идей они получат от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от запрашиваемой суммы, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Самый молодой получатель гранта в этом году - 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа", - рассказал директор департамента Антон Машуков.

При господдержке в Тюменской области молодые предприниматели займутся производством радио- и электроаппаратуры, откроют ферму крупного рогатого скота и предприятие по выпуску древесного угля, запустят онлайн-платформу для изучения иностранных языков и робота для печати.