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В Тюменской области 20 молодых предпринимателей получат гранты до 500 тысяч рублей

Экономика, 15:04 14 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 молодых предпринимателей Тюменской области признаны победителями конкурсного отбора по предоставлению грантовой поддержки. На реализацию бизнес-идей они получат от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от запрашиваемой суммы, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Самый молодой получатель гранта в этом году - 18-летний Егор Гавриков из Ишимского района. Он планирует развивать мясное животноводство и семейное дело. В 2023 году мы видим явный тренд — молодёжь включается в семейный бизнес в родном регионе. Конечно, поддержим эти стремления. А у тех, кто не успел получить грант, ещё есть шанс зарегистрироваться или доработать свой проект и заявиться на второй поток. Он пройдёт с 17 июля по 18 августа", - рассказал директор департамента Антон Машуков.

При господдержке в Тюменской области молодые предприниматели займутся производством радио- и электроаппаратуры, откроют ферму крупного рогатого скота и предприятие по выпуску древесного угля, запустят онлайн-платформу для изучения иностранных языков и робота для печати.

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# Антон Машуков , предпринимательство

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