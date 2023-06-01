Ученые тюменского аграрного вуза проведут исследования для восстановления численности чира и муксуна на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Ученые аграрного университета Северного Зауралья проведут исследования маточных стад чира и муксуна на "Собском рыбоводном заводе" Ямала. Здесь стартовал проект, разработанный по поручению президента России по восстановлению ценных пород сиговых рыб в Обь-Иртышском бассейне, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исследования пройдут в двух направлениях – это усовершенствование существующей технологии формирования маточного стада и биотехника кормления, выращивания молоди в бассейнах перед высадкой в садки или в условиях установок замкнутого водоснабжения. По мнению ученых, применение обогащенных стартовых кормов повысит выживаемость молоди до 95 %.

Как рассказали "Тюменской линии" в ГАУ Северного Зауралья, в рамках проекта впервые в мировой практике будут разработаны методы ультразвукового сканирования рыбы. Это позволит определять пол и стадии зрелости ценных пород, что скажется на жизнестойкости молоди и эффективности искусственного воспроизводства.

Результаты научной работы тюменских ученых будут использованы региональными рыбоводами для решения целого спектра практических задач.

За последние семь лет рыбоводы округа подрастили и выпустили в водоемы Ямала более 110 млн молоди сиговых.