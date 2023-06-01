Александр Моор: России нужна своя фундаментальная наука управления

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Для долгосрочного планирования и реализации крупных проектов стране нужна отечественная, методологически выверенная школа управления. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на сессии "Новая реальность: актуальные направления развития регионов", которая прошла на ПМЭФ-2023 по инициативе Экспертного института социальных исследований.

"Управление - это про отношения людей. А они формируется на базе духовности, нравственных принципов. И наука управления в стране должна быть своя. Нужно не просто обмениваться лучшими практиками. Нужна своя мощная фундаментальная наука", - подчеркнул Александр Моор.

Он отметил, что сегодня перед Россией вновь стоят задачи, сравнимые по масштабам с бурным освоением Западной Сибири в 60-70-х годах ХХ века.

"Я всегда удивлялся, как раньше без мобильных телефонов, без Интернета наша страна построила в Западной Сибири десятки городов и тысячи километров дорог, освоила сотни нефтегазовых месторождений месторождений. И это за 20-25 лет. Сейчас настал период, когда и нам пора мыслить большими шагами", - выразил уверенность Александр Моор.

Эту позицию разделяют многие участники "Клуба губернаторов". "Мы работаем над тем, чтобы планы были долгосрочными. Многие проблемы связаны с тем, что мы пытаемся жить "в короткую" – год-два. Мы пять лет назад создали стратегию развития до 2050 года, определили, что нужно делать с углем, золотом, нефтью, газом. Сегодня против практически всех наших компаний ввели санкции. Ну и что? За прошлый год мы выросли и будем расти дальше. Нас сдерживают не внешние факторы, а скорее энергетическая и транспортная системы, сформированные ещё в 70-х годах", - обозначил свою точку зрения глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Основные выводы из дискуссии, состоявшейся на ПМЭФ-2023 в рамках "Клуба губернаторов", сформулировала модератор, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

"Готовить свои профессиональные кадры и мотивировать их оставаться в регионах – приоритетная задача для власти, которую нужно и можно решать. При этом планировать региональное развитие нужно на долгосрочную перспективу и в рамках комплексных стратегий", - заключила она.

Евгений Бабенко