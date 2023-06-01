Жители Тюменской области оформили автокредитов и потребзаймов на 75 миллиардов рублей в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 млрд рублей составляет объем автокредитов и потребительских займов, которые жители юга Тюменской области оформили за первые четыре месяца 2023 г. А с учетом кредитного портфеля югорчан и ямальцев общая сумма привлеченных средств составляет 201 млрд рублей. Это на 47 % больше, чем годом ранее, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

"Заемщикам, перед тем как взять кредит, необходимо тщательно оценить свои финансовые возможности и риски. По расчетам экспертов, оптимальный платеж по кредиту не должен превышать 30 процентов ежемесячного дохода заемщика", –рекомендовала управляющий региональным отделением Банка России Елена Никитина.

Совокупная задолженность жителей трех тюменских регионов по потребительским и автокредитам увеличилась за год на 8 % и на начало мая 2023 г. достигла 552 млрд рублей.