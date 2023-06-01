На 6,5 млрд рублей вырос оборот платных услуг в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 53 млрд 444,3 млн рублей получили платных услуг жители Тюменской области. Это на 6,5 млрд больше, чем год назад.

Объем платных услуг в январе и феврале превышал 12,8 млрд рублей, в марте и апреле — 13,8 млрд рублей в месяц, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на данные Тюменьстата за январь-апрель 2023 года.

По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем — на 33%, а за год — на 47,1%.

С начала года на 8% выросли в цене услуги пассажирского транспорта, на 7,5% - медицинские услуги, на 4% - услуги правового характера, на 2,9% - телекоммуникационные.

Меньше всего, на 0,7-1,3%, за четыре месяца увеличилась стоимость бытовых услуг, жилищно-коммунальных, включая аренду квартир, услуг организаций культуры и образования.