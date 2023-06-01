Сцену, деловую зону и креативное пространство создадут в сквере Леонида Згерского в Тюмени

| Фото: 72.gorodsreda.ru | Фото: 72.gorodsreda.ru

10 тыс. 253 тюменца выбрали дизайн-проект сквера Леонида Згерского по ул. Республики, 29. Всего в голосовании приняли участие 18 тыс. 62 человека. Общественное пространство благоустроят в 2024 году.

На территории сквера планируют установить сцену для выступлений и проведения мероприятий небольшого масштаба. Украшениями станут уличные фонари, торшеры, линейные светильники. Пространство озеленят и установят скамейки и столы для отдыха. Также планируют сделать площадки общественного питания, общественно-деловую зону и территорию креативного пространства.

Напомним, скверу, который расположен рядом с Тюменской филармонией, в 2022 году присвоили имя бывшего директора филармонии, участника Великой Отечественной войны и почетного гражданина Тюменской области Леонида Згерского.

Юлия Карандашева