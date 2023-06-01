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В Тобольске продают историческое здание за 1 рубль

Экономика, 09:02 20 июня 2023

t.me/dio72to | Фото: t.me/dio72to

Объект культурного наследия "Магазин Г. Н. Константинова" продают по символической цене в 1 рубль в Тобольске. Площадь дома - 466 кв. м. А вот начальная стоимость земельного участка, на котором он расположен, – 605 тыс. рублей.

Окончательная цена определится в ходе электронного конкурса 12 июля, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Новому собственнику нужно будет провести работы по его сохранению. В особняке можно будет вновь открыть магазин. А вот на сам проект реставрации тратиться не придется: в конце 2022 г. специалисты, лицензированные Минкультом России, разработали документацию для объекта. Средства на это были выделены из бюджета Тюменской области.

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# департамент имущественных отношений , продажа , реставрация , Тобольск

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