В Тобольске продают историческое здание за 1 рубль

| Фото: t.me/dio72to | Фото: t.me/dio72to

Объект культурного наследия "Магазин Г. Н. Константинова" продают по символической цене в 1 рубль в Тобольске. Площадь дома - 466 кв. м. А вот начальная стоимость земельного участка, на котором он расположен, – 605 тыс. рублей.

Окончательная цена определится в ходе электронного конкурса 12 июля, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Новому собственнику нужно будет провести работы по его сохранению. В особняке можно будет вновь открыть магазин. А вот на сам проект реставрации тратиться не придется: в конце 2022 г. специалисты, лицензированные Минкультом России, разработали документацию для объекта. Средства на это были выделены из бюджета Тюменской области.