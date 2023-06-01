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Более 100 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области

Экономика, 10:19 20 июня 2023

Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

101,4 тыс. т зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области с начала 2023 г. На партии оформлен 2 тыс. 821 фитосанитарный сертификат, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Наибольший объем приходится на партии пшеницы и ячменя – по 45,5 тыс. т., основным потребителем является Казахстан. Тюменские предприятия отправили 95,9 тыс. тонн продукции. Еще 200 т хлопьев из злаков и отрубей - в Азербайджан и 700 т гороха - в Латвию.

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# крупа , пшеница , Россельхознадзор , экспорт

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