Более 100 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области

| Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

101,4 тыс. т зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области с начала 2023 г. На партии оформлен 2 тыс. 821 фитосанитарный сертификат, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Наибольший объем приходится на партии пшеницы и ячменя – по 45,5 тыс. т., основным потребителем является Казахстан. Тюменские предприятия отправили 95,9 тыс. тонн продукции. Еще 200 т хлопьев из злаков и отрубей - в Азербайджан и 700 т гороха - в Латвию.