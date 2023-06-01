Жители Тюмени стали активнее покупать в ипотеку квартиры большей площади

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в число регионов-лидеров по росту средней площади квартиры, покупаемой в ипотеку. Средняя жилплощадь покупаемых в ипотеку квартир по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8% до (47,2 кв. м).

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (50,5 кв. м) и Тула (57,2 кв. м) – здесь средняя жилплощадь покупаемых в ипотеку квартир по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14% и 12% соответственно.

В топ-10 также Томск (55,9 кв. м, рост на 10%), Пенза (57,4 кв. м, на 8%), Екатеринбург (55,7 кв. м, на 8%), Самара (55,1 кв. м, на 6%), Новосибирск (54,5 кв. м, на 6%), а также Уфа (49,8 кв. м, на 6%) и города Ленобласти (49,4 кв. м, на 6%).

Несмотря на доступность ипотеки благодаря действующим льготным программам, в сделках, по словам заместителя председателя правления банка ДОМ.РФ. Алексея Косякова, преобладают малогабаритные квартиры, недостаточно комфортные для проживания семьи и улучшения демографической ситуации.

"Это связано и с существующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции – "однушки". На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в Правительстве", – отметил он.

В городах, стабильно лидирующих в количестве проводимых банком ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Подмосковье – на 3% (48,7 кв. м), во Владивостоке – на 2% (46,9 кв. м) и в Ростове-на-Дону – на 1% (51,1 кв. м). В Москве показатель снизился на 2% (51,3 кв. м), в Краснодаре – на 9% (43,4 кв. м), в Казани – на 7% (46,9 кв. м), в Тюмени – на 8%, (47,2 кв. м), в Нижнем Новгороде – на 4% (52 кв. м), в Красноярске – на 2% (52,9 кв. м), в Воронеже – на 2% (55,2кв. м), в Челябинске – на 2% (52,8 кв. м).