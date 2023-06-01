Работникам "Транснефть – Сибири" вручили государственные награды

автор фото: Майя Сазонова автор фото: Майя Сазонова

25 работников АО "Транснефть – Сибирь" удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они в числе добровольцев принимали участие в специальной военной операции, проявили отвагу и самоотверженность при исполнении задач в боевых условиях.

Указом президента РФ Владимира Путина два сотрудника отмечены Орденом Мужества, 22 человека удостоены медали "За отвагу" и один работник – медали "За спасение погибавших".

По поручению президента РФ губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил медали "За отвагу" сотрудникам компании, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

"Особые слова благодарности я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства", – отметил Александр Моор.

В Салехарде Орден Мужества и медали "За отвагу" работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Церемонии награждения состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.

Майя Сазонова