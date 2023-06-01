Дату выборов депутатов VIII созыва назначили в Тюменской городской думе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Решение назначить выборы VIII созыва городской думы на 10 сентября 2023 года приняли тюменские депутаты на итоговом 44-м заседании 20 июня.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, срок полномочий депутатов VII созыва истекает.

"Комиссия рассмотрела этот вопрос и вносит на рассмотрение проект решения, по которому предлагается назначить выборы депутатов нового созыва на 10 сентября", - сообщил он.

Председатель городской думы Евгений Заболотный отметил, что именно результаты будущих выборов позволят окончательно подвести итоги и оценить работу депутатов VII созыва.

"Это даст нам оценку деятельности тех депутатов, которые намерены продолжить работать в VIII созыве, - считает он. - Мнение избирателей позволит нам окончательно поставить точку в оценке итогов работы VII созыва и станет своего рода лакмусовой бумажкой".

Отметим, что будут избраны 36 депутатов, 10 - по партийным спискам, 26 – по одномандатным избирательным округам. В голосовании примут участие более 580 тыс. избирателей, будут работать 299 участковых избирательных комиссий.

На заседании городской думы 27 октября депутаты утвердили новые схемы границ 26 одномандатных избирательных округов Тюмени. Корректировка была связаны с ростом населения областного центра: только за последние 10 лет оно увеличилось на 200 тыс. человек.

Число избирателей в округе не может превышать 24 тыс. 550 человек и быть менее 20 тыс. 86 человек. Таким образом, границы одних округов были расширены, других, напротив, сократились, например, по причине уплотнения застройки.

Напомним также, что в единый день голосования 10 сентября 2023 года в Тюменской области состоятся выборы губернатора, довыборы депутатов в думу области и нескольких дум сельских поселений.

Николай Ступников