Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию с 8 по 10 августа.

Поездку организует центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.

Для участников подготовят сувенирную продукцию, обеспечат трансфер на территории иностранного государства, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, аренду помещения и оборудования для переговоров, формирование или актуализацию коммерческого предложения, организуют деловые переговоры с потенциальными партнерами.

По вопросам участия необходимо обращаться по телефону +7 929 260 54 58, на вопросы ответит заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Диана Грачева.