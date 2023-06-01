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Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию

Экономика, 09:39 22 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Турцию с 8 по 10 августа.

Поездку организует центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.

Для участников подготовят сувенирную продукцию, обеспечат трансфер на территории иностранного государства, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, аренду помещения и оборудования для переговоров, формирование или актуализацию коммерческого предложения, организуют деловые переговоры с потенциальными партнерами.

По вопросам участия необходимо обращаться по телефону +7 929 260 54 58, на вопросы ответит заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Диана Грачева.

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# бизнес-миссия , предпринимательство

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