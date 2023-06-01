Заводоуковских предпринимателей проконсультируют по кадастровой оценке недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Кадастровая оценка и регистрация недвижимости станут главными темами Единого дня консультаций в Заводоуковске 28 июня. В администрации городского округа на вопросы предпринимателей ответят представители власти, омбудсмен Павел Меньщиков и председатель регионального отделения "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева, сообщает центр "Мой бизнес".

Кроме того, консультации проведут специалисты Росреестра, ФНС, центров "Мой бизнес" и кадастровой оценки. Они расскажут про электронные сервисы для регистрации имущественных прав, как выбрать земельный участок для успешного бизнеса на торгах и без торгов. А также о мерах господдержки, в том числе при аренде земельных участков.

Мероприятия пройдут в Заводоуковске на ул Береговой, 27. Начало в 10 часов.

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