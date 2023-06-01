Чир танец из 60 спортсменов представят на набережной Тюмени в День молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

60 чирлидеров выступят с общим многоуровневым танцем на тюменской набережной в День молодежи 24 июня. Тренировки проходят в спортивном лагере с международным тренерским составом на базе спортцентра "Олимпия" ТюмГУ. Учебно-тренировочные сборы по чирлидингу такого масштаба в Тюмени проводятся впервые.

Об этом на пресс-конференции в штабе общественной поддержки "Единой России" 21 июня сообщил президент федерации чир спорта Тюменской области, член общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Александр Шмонин.

По его словам, спортивный лагерь с международным тренерским составом организован впервые в истории тюменского чир спорта. 70 чирлидеров из Москвы, Екатеринбурга, Нижней Салды, Кургана, Ялуторовска и Тюмени участвуют в учебно-тренировочных сборах с 19 по 23 июня. Итогом станет общий танец на тюменской набережной в рамках фестиваля ЧИР Уикенд. Всего же на фестиваль соберутся 330 чирлидеров со всех уголков России.

Раньше фестиваль назывался "Черёмуха", в последний раз он прошел в 2019 году и в обновленном виде вновь вернулся в Тюмень. К нему добавились пять дней учебных сборов, изменились фирменный стиль и сама подача.

Организаторы рассказали, что каждый тренер представляет на сборах свое направление, один отвечает за акробатику, второй – за перфоманс-дисциплины, другой – за танцевальные и гимнастические, кто-то – за технические элементы и командное взаимодействие в целом.

Первый в истории Замбии чирлидер, выступающий на чемпионате Европы, Бенжамин Каунда отметил, что Тюмень чистый и красивый город: "Он по праву входит в пятерку самых чистых городов России, все здесь замечательно".

Чемпионка России и Европы москвичка Наталья Харитонова уже побывала на экскурсии с детьми, но холодная дождливая погода помешала посетить все интересные места. Она мечтает побывать также в Сквере сибирских кошек.

Иностранные тренеры пояснили, что не испытывают трудностей в общении с российскими ребятами. Дети прислушиваются и понимают все наставления, адресованные им.

Кстати, основной состав участниц сборов – девичий, мальчиков всего два. Хотя мнение о том, что чирлидерами могут быть только девушки – ошибочное. Попасть в этот спорт можно с четырех лет. В Тюмени действуют два эталонных клуба по чирлидингу.

Фестиваль ЧИР Уикенд начнется с разминки от всего международного тренерского состава на Вознесенской набережной – левом берегу реки Тура. О времени проведения организаторы сообщат дополнительно.

Инна Кондрашкина