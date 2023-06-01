В Тюменской области 54 предпринимателя по программе "Акселерация" получили 91 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

54 микрозайма на сумму 91,7 млн рублей одобрены предпринимателям Тюменской области по программе "Акселерация" регионального фонда микрофинансирования. Она была запущена в октябре 2022 года. Ее основное предназначение – повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

"В программе "Акселерация" учувствуют почти все муниципалитеты Тюменской области, за это время запущены и активно работают уже 54 проекта. Полученные денежные средства предприниматели направляют на развитие бизнеса: открытие магазинов, стоматологических кабинетов, строительство автомоек, разведение лошадей и многие другие цели", - рассказал генеральный директор фонда микрофинансирования Алексей Мартын.

Один из последних примеров успешной реализации программы поддержки предпринимателей – открытие продуктового магазина предпринимателем Ириной Носковой. Она обратилась в фонд микрофинансирования за займом на покупку нежилого помещения под магазин. На момент обращения уже был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого здания.

Предприниматель по программе "Акселерация" получила займ под 7,5 % годовых на три года с отсрочкой по оплате основного долга на полгода, сообщили специалисты фонда.

Программа работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выбрать программу и получить финансирование можно на сайте.

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