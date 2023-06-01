В Тюменской области 54 предпринимателя по программе "Акселерация" получили 91 млн рублей
54 микрозайма на сумму 91,7 млн рублей одобрены предпринимателям Тюменской области по программе "Акселерация" регионального фонда микрофинансирования. Она была запущена в октябре 2022 года. Ее основное предназначение – повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов.
"В программе "Акселерация" учувствуют почти все муниципалитеты Тюменской области, за это время запущены и активно работают уже 54 проекта. Полученные денежные средства предприниматели направляют на развитие бизнеса: открытие магазинов, стоматологических кабинетов, строительство автомоек, разведение лошадей и многие другие цели", - рассказал генеральный директор фонда микрофинансирования Алексей Мартын.
Один из последних примеров успешной реализации программы поддержки предпринимателей – открытие продуктового магазина предпринимателем Ириной Носковой. Она обратилась в фонд микрофинансирования за займом на покупку нежилого помещения под магазин. На момент обращения уже был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого здания.
Предприниматель по программе "Акселерация" получила займ под 7,5 % годовых на три года с отсрочкой по оплате основного долга на полгода, сообщили специалисты фонда.
Программа работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выбрать программу и получить финансирование можно на сайте.
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