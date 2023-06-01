В Тюменской области строят жилье со всей инфраструктурой, заявил Павел Перевалов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

119 компаний возводят жильё в Тюменской области. В стадии строительства находятся 349 многоквартирных домов. Застройщики отказываются от "одиноких" новостроек. Вместо этого современные жилые комплексы проектируются со всей инфраструктурой. Об этом заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Для нас важным показателем стабильности в отрасли являются данные по выданным разрешениям на строительство. Это документы, которые показывают планы застройщиков на ближайшие два-три года. За первые пять месяцев было выдано 56 разрешений — на пять меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако, объём запланированного по ним строительства на 10 процентов больше. Это говорит о том, что застройщики отказываются от "одиноких" новостроек. Вместо этого сразу проектируются современные жилые комплексы со всей инфраструктурой", - сказал он.

Активно строительство домов с благоустройством прилегающей территории идет в Тюмени, Тобольске, Тюменском районе. Реализуются проекты МКД и в других муниципалитетах региона.