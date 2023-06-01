Опыт Тюменской области в механизмах развития строительства ДОМ.РФ тиражируется в регионах страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области в механизмах развития строительства ДОМ.РФ тиражируется в регионах Уральского федерального округа и России.

Об этом заявил управляющий директор корпорации развития Анатолий Азизов на конференции "Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ" в Тюмени 23 июня.

Он отметил важную роль Тюменской области в формировании инструментов, которые позволяют сохранять темпы строительства и создавать современную социальную инфраструктуру городов, ориентированную на комфорт их жителей.

"Принципиально наша роль, как агента, появилась благодаря тому, что Тюменская область очень настойчиво предлагала правительству создать понятный и четкий механизм вовлечения федеральных земель в строительство. Нормативная база формировалась при участии региона. И первые аукционы на федеральной площадке провели для Тюмени. Здесь же впервые реализовали федеральный КРТ и забили сваю в ЖК с использованием инфраструктурных облигаций. Тюменская область также находится в лидерах по вводу жилья", - подчеркнул важность сотрудничества Анатолий Азизов.

Он отметил, что главная цель конференции – это обратная связь, сбор практик и предложений для более эффективного сотрудничества. Под этим подразумевается реализация больших проектов при сотрудничестве власти, бизнеса и корпорации развития.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, ежегодно почти треть жилья вводится на участках ДОМ.РФ.

"Более 1 тысячи 600 гектаров земельных участков у нас отработано с ДОМ.РФ. Процентов 30 от ежегодного ввода жилья - это как раз дома на участках, предоставленных в распоряжение Тюменской области ДОМ.РФ, либо застройщики приобретают их через конкурсные процедуры ", - подчеркнул Сергей Шустов.

Ранее, на конференции губернатор Тюменской области Александр Моор обозначил, что в регионе по национальному проекту "Жилье и городская среда" планируется построить 14 млн кв. м жилья.

Оксана Корнеенкова